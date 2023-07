Fortini di Pentimele, Castorina: “Consegnati i lavori con un impegno di oltre un milione di euro”

“Avevo chiesto in Commissione di approfondire e sollecitare il piano di intervento previsto per i Fortini Pentimele nella necessità collettiva di concretizzare un idea di Giuseppe Falcomatà ed un impegno assunto durante la campagna elettorale e riferibile ai Fortini di Pentimele – ad affermarlo è l’Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale a Palazzo San Giorgio.

Finalmente – prosegue Castorina – questi intendimenti diventano realtà tanto che per la riqualificazione della strada di accesso alle fortificazioni c’è adesso la proposta di delibera n.3542 del settore Lavori pubblici “Pisu – piano di azione e coesione 2007/2013 (Pac) valorizzazione area collina di Pentimele” un intervento di straordinaria importanza che ha nei suoi obiettivi quello di valorizzare l’intera zona Nord di Reggio rendendo accessibile il panorama mozza-fiato dello stretto che dalla collina di Pentimele si può vedere.

L’atto che ha preso forma con la deliberazione di Giunta Comunale n. N. 262 del 24 novembre 2022 è stato approvato con allegato un progetto definitivo-esecutivo afferente l’intervento denominato “Valorizzazione area collina di pentimele – Riqualificazione della strada di accesso ai fortini” dell’importo di complessivo di 2.400.000 euro che poi ha visto destinatario dopo una gara indetta sul Mepa il “consorzio stabile san Pietro Scarl” quale soggetto attuatore di tale intervento.

Nell’atto viene reso noto che per l’esecuzione dell’appalto sarà speso un importo netto di 1.220.024,07 euro oltre oneri di sicurezza pari a 30.798,87 euro, corrispondente ad un ribasso del 33.1856% rispetto alla base d’asta, pari ad un importo contrattuale di € 1.250.822,94 oltre IVA per legge, una spesa che di fatto non va a gravare sulle casse comunali ma che è frutto di una programmazione mirata con l’utilizzo dei fondi PAC afferma Castorina.

La sfida ora – conclude il Consigliere Comunale di Palazzo San Giorgio – sarà sbloccare l’iter relativo ai lavori da fare nell’ex Fiera e per i quali è stata depositata da tempo un interrogazione che merita la massima attenzione.

Riteniamo necessario – prosegue Castorina – lavorare senza sosta per tenere alta l’attenzione sui servizi essenziali ma allo stesso tempo sbloccare i cantieri, fare partire e concludere le opere iniziate e dare un volto alla nostra città”.