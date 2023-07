Chiusura della Ionio-Tirreno, il il Circolo PD di Cittanova organizza un incontro con la stampa

Venerdì 28 luglio alle ore 11.00, presso il Circolo PD di Cittanova (via Rocco Gentile, accanto al Teatro Gentile), il Partito Democratico della Calabria terrà una Conferenza stampa sulla preannunciata chiusura della SGC 682 Ionio-Tirreno.

Con l’isolamento della Locride e della Piana, si nega il diritto alla mobilità, viene inferto – si legge in un comunicato stampa dei dem – un duro colpo all’economia di un’intera area territoriale e vengono compromessi i rapporti economici, commerciali e sociali.

Al giustificato allarme di un intero territorio per le paventate conseguenze di un eventuale chiusura dell’arteria stradale vanno date immediate e adeguate risposte tese a non penalizzare ulteriormente comunità già pesantemente segnate dalla crisi.

All’incontro con la stampa parteciperanno il senatore e segretario regionale del partuto Nicola Irto, il capogruppo in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati Marco Simiani, e il capogruppo in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua.

Saranno presenti, inoltre, i consiglieri regionali, i rappresentanti della Città Metropolitana, i sindaci e gli amministratori locali della Piana e della Locride, oltre ai dirigenti regionali, provinciali e locali del Pd.