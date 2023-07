L’ A.R.C.I. Comitato di Reggio Calabria rinnova le proprie cariche sociali ed elegge il nuovo Presidente

Il 12 luglio 2023 A.R.C.I. A.P.S. il Comitato di Reggio Calabria ha rinnovato le proprie cariche sociali eleggendo il nuovo Presidente e l’Ufficio di Presidenza.

Ancora una volta l’A.R.C.I., che fa della dimensione democratica e corale la propria cifra, riparte dalla propria base associativa rispecchiata pienamente nell’Ufficio di Presidenza eletto e rilancia verso nuovi obiettivi e nuove sfide l’Associazione sul territorio metropolitano di Reggio Calabria, con l’elezione del suo nuovo Presidente Claudia Foti.

I rappresentanti dei Circoli locali e membri del Direttivo Provinciale – Paolo Alati, presidente del Circolo Arci di Motta San Giovanni, Giovanni Cordova, presidente del Circolo NUVOLA ROSSA di Villa San Giovanni, Ernesto Romeo, Presidente del Circolo ARCI NEXT e Antonella Santoro, Presidente del Circolo ARCI SAMARCANDA di Reggio Calabria, hanno designato, all’unanimità, Claudia Foti della Cooperativa CAMELOT.

Questo rinnovato impegno è l’inizio di questo nuovo corso per l’ARCI , che nei prossimi anni, metterà in campo azioni territoriali incisive per la costruzione di un modello di sviluppo sociale, incentrato sulla tutela dei diritti, la partecipazione attiva, l’inclusione e l’accoglienza, reinvestendo sul ruolo di catalizzatore e contenitore dei bisogni e delle istanze del tessuto associativo di Reggio Calabria.