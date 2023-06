Consiglio regionale: ok alla proposta di legge per il sostegno economico del progetto “Liberi di scegliere”

Il Consiglio regionale, prima di concludere i propri lavori, ha approvato la proposta di legge di “Ratifica dell’intesa tra le Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia in materia di governance del fenomeno migratorio e promozione di politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera” e la proposta di legge, sottoscritta dal consigliere Filippo Mancuso (Lega) e dalla ex consigliera Valeria Fedele (FI) sul ‘Riconoscimento e sostegno del progetto “Giustizia e Umanità Liberi di scegliere”. Una legge che mira a consolidare nel tempo la promozione ed il sostegno economico della massima assise legislativa alle iniziative socio-culturali del progetto denominato “Giustizia e Umanità Liberi di scegliere”, promosso in ambito nazionale dall’Associazione culturale no profit per il bene sociale Biesse. “Cammino egregio di questa associazione che va rispettato e certamente aiutato – ha detto la consigliera Amalia Bruni (Misto) che annunciando voto favorevole ha proposto la sottoscrizione di una mozione “per un’azione positiva – ha spiegato – nei confronti del Governo nell’iter del Piano nazionale ‘Liberi di scegliere’, in corso in questi giorni in Parlamento, che rischia di non essere finanziato”.

“E’ una piccola goccia che buttiamo nell’oceano – ha commentato il Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, cofirmatario della proposta di legge – un segno di attenzione che sottolinea l’esperienza del magistrato minorile Roberto Di Bella che così viene portata nelle scuole affinché i ragazzi ne possano trarre spunto rispetto a chi è stato meno fortunato di loro. È un piccolo investimento previsto in un protocollo d’intesa che è una dimostrazione di grande attenzione verso questo tema che con questa legge viene istituzionalizzato per gli anni a venire”.

La seduta è proseguita con l’approvazione della legge di “Riconoscimento del Carnevale di Castrovillari”, i provvedimenti amministrativi riguardanti, il primo, il Bilancio di previsione 2023-2025 dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) ed il secondo, il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 e al bilancio di previsione 2023-2025 del Consiglio regionale della Calabria.. In chiusura è stata approvata la mozione della consigliera Amalia Bruni sul “Sin (Siti di interesse nazionale) Calabria-Crotone-Cassano-Cerchiara”.