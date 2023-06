Regione: ristori calamità naturali, pubblicate le graduatorie provvisorie per gelate aprile e alluvione 2000 2021 e

Sono state pubblicate sul portale istituzionale www.regione.calabria.it, nella sezione del dipartimento agricoltura, le graduatorie provvisorie relative ai ristori per le gelate dell’aprile 2021 e per le piogge alluvionali del novembre 2000, in entrambi i casi con riguardo ai territori delle province di Cosenza e Crotone.

Le graduatorie definitive dovranno essere stilate entro il 30 giugno prossimo.

A tal riguardo, si precisa che gli interessati avranno a disposizione cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per presentare eventuali istanze di riesame.

Volendo consentire la tutela di ogni diritto, il dipartimento ha predisposto una task-force operativa finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo di includere le aziende che ne abbiano diritto, la cui documentazione, nella fase provvisoria, non era risultata esaustiva.

Le ditte non ammesse, sempre nello spirito di ulteriore agevolazione fornita agli stessi, potranno, anche, avvalersi dei CAA facendosi rappresentare dai medesimi nell’integrazione documentale.