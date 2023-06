FP CGIL Polizia Penitenziaria: Angelo Boeti è il nuovo coordinatore regionale

Angelo Boeti è il nuovo coordinatore regionale per la Calabria del sindacato FP CGIL Polizia Penitenziaria e succede ad Nazzareno Iannello. La designazione è avvenuta ieri a margine delle visite sui luoghi di lavoro in alcuni istituti penitenziari della Calabria del Nazionale Mirko Manna che dichiara: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Nazzareno Ianniello per la sua dedizione e il suo contributo in qualità di Coordinatore Regionale FP CGIL Polizia Penitenziaria della regione Calabria. Rispettiamo la sua volontà di lasciare l’incarico, dimostrando un nobile gesto di generosità e rispetto per l’organizzazione sindacale e i suoi colleghi”.

“Ho avuto il piacere e l’onore – continua Manna – di aver lavorato con Nazzareno Ianniello, un Comandante di grande valore e un Sindacalista impegnato con serietà nella tutela dei diritti dei colleghi. Durante il suo mandato, Nazzareno si è sempre distinto per il suo impegno nella tutela delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria, garantendo loro una sicurezza e un supporto costanti”.

“La FP CGIL Polizia Penitenziaria è certa che il coordinamento regionale di Angelo Boeti garantirà un’efficace continuità di lavoro, sempre a beneficio delle donne e degli uomini che compongono la Polizia Penitenziaria. Il sindacato si impegna a offrire il proprio sostegno in questa nuova fase e a collaborare con Angelo Boeti per il progresso e lo sviluppo dell’organizzazione.

Diamo il benvenuto a Angelo Boeti come nuovo Coordinatore Regionale della Polizia Penitenziaria della Calabria per la FP CGIL e auguriamo a Nazzareno Ianniello ogni successo nei suoi futuri progetti.