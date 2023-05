“Una domenica in arte”, a Reggio Calabria un incontro su Edward Lear

Per il ciclo di conversazioni «UNA DOMENICA IN ARTE», domenica 7 maggio 2023, alle 17:00, nella sede sociale dell’Associazione “Amici del Museo”, in Via della Giudecca, 18, Reggio Calabria, la vicepresidente, prof. Minella Bellantonio parlerà di “La Calabria nelle incantevoli pitture di Edward Lear”.

Del famoso artista inglese, che nel 1847 visitò a lungo la Calabria, compresa Reggio che era in piena rivolta antiborbonica, saranno presentati e adeguatamente illustrati una serie di delicati acquarelli, particolarmente significativi e di grande suggestione. Si vuole evocare, così, attraverso tali bellissime opere d’arte, quella Calabria ottocentesca che tanto positivamente impressionò l’artista nonché attento viaggiatore inglese.