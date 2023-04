Villaggio Sud Agrifest: a Taurianova la tre giorni per valorizzare il patrimonio del territorio e le identità locali

Dopo il successo travolgente dello scorso anno, dall’1 al 3 giugno 2023 si terrà la 2ª edizione del VILLAGGIO SUD AGRIFEST, che già si prospetta come una nuova esperienza unica, che porterà a Taurianova rappresentanti delle istituzioni, sigle sindacali, politici, ordini professionali, università ed esperti.

Villaggio Sud Agrifest, nato con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio del territorio e le identità locali creando sinergie tra il settore agricolo, della pesca, dell’acquacoltura, agroalimentare e quello della sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologica, del lavoro etico e giovanile e del turismo, è realizzato e curato dall’ Organizzazione produttori O.P. PIANAGRI, punto di riferimento per la cooperazione nel settore agricolo e dall’Associazione Politico Culturale RISORSE molto attiva nel territorio.

Questa 2ª edizione del Villaggio Sud Agrifest è realizzata con il contributo di Coopfond, fondo mutualistico di LegaCoop che ha ritenuto l’evento un’occasione unica di crescita e rilancio per il territorio calabrese e per il settore agricolo e agroalimentare.

«Gli agrumeti di località Vatoni fanno da sfondo al Villaggio Sud Agrifest – affermano gli organizzatori – che vuole raccontare e far conoscere sempre più, attraverso tre giorni di esposizioni fieristiche, incontri, mostre, conferenze e showcase, l’anima della nostra Calabria e dell’intero Sud. La mission della 2ª edizione del Villaggio Sud Agrifest è quella di intensificare i rapporti con gli operatori del settore agricolo, della pesca, dell’acquacoltura e agroalimentare consolidando e stimolando il loro interesse nei confronti di proposte innovative e sostenibili, nonché creare una cultura della cooperazione quale volano di sviluppo territoriale».

Per tre giorni località Vatoni si animerà con un’area coperta di oltre 2.600 mq

completamente dedicata alla esposizione delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura; un’area market di prodotti artigianali, l’area food & beverage pensata per soddisfare tutte le esigenze, l’area kids dedicata alle famiglie ed inoltre più di 10 artisti si alterneranno su 2 palchi, grazie ad un’attenta proposta di live e dj set con i più interessanti nomi del panorama musicale nazionale e locale.

Ospiti della prima serata saranno Giorgio Canali e NADA, che si esibiranno live sul palco principale il primo giugno dalle ore 21.30.

NADA, protagonista assoluta della musica italiana da decenni, porterà sul palco anche i brani del suo ultimo disco La Paura va via da sé se i pensieri brillano, che contiene dieci brani, profondi ed essenziali, interamente scritti e composti da NADA che descrivono la continua evoluzione stilistica di quest’artista senza compromessi e senza tempo. Tra i brani anche In mezzo al mare, con il quale è finalista della 21a edizione del Premio Amnesty International Italia nella sezione Big.

La nuova edizione del Villaggio Sud Agrifest, comprenderà inoltre una serie di eventi collaterali, che andranno ad arricchire ulteriormente la manifestazione che è rivolta ad un pubblico di tutte le età, dai bambini e le scuole che troveranno oltre all’area giochi anche tanti laboratori pensati per loro, agli appassionati di agricoltura che potranno essere i protagonisti delle prove sul campo e della Gara dei trattori dedicata al compianto giovane Francesco Galluccio, in programma il 2 giugno.

Tra le varie iniziative ci sarà la presentazione di start up innovative del territorio (tra cui CAPRICHAR), cooking show dedicato alla promozione e valorizzazione delle risorse ittiche locali e saranno anche organizzati dei salotti culturali per la presentazione di libri e incontri con gli autori.

Presente anche quest’anno l’Università Mediterranea, con gli Uffici del Job Placement e il Dipartimento di Agraria, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria, numerose scuole superiori del territorio con cui gli organizzatori sviluppando dei percorsi di collaborazione.

Un’altra novità dell’edizione 2023 è l’attenzione verso il mondo del benessere e della cosmesi naturale con il coinvolgimento di aziende di biocosmesi, farmaceutiche, parafarmaceutiche e nutraceutiche.

Tra le Aziende presenti e che hanno già confermato la loro partecipazione nell’area fieristica i visitatori troveranno stand della DE MASI macchine agricole, VENTRA macchine agricole, DE ANGELIS trattori, GENERALI, CRISAFULLI vivai, MILONE vivai, LA CRISTALLINA GROUP, CUMO fertilizzanti, PETULLA’ macchine agricole.