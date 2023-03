Maltempo e raffiche di vento a Martone (RC): la paura dei cittadini per i danni causati

Momenti di paura ieri sera a Martone a causa delle condizioni meteo avverse. Le forti raffiche di vento che si sono abbattute sul piccolo centro collinare del Torbido, ma anche su tutto il comprensorio della Locride, hanno infatti causato danni e tanta paura nei cittadini. Per tutta la notte e fino a stamattina, infatti, il maltempo che si è abbattuto con particolare violenza ha distrutto diversi tetti di abitazioni private. In pieno centro storico, come documentano le immagini, alcuni pannelli di un tetto prefabbricato sono letteralmente volate per parecchi centinaia di metri andando a finire contro un’altra abitazione. Una parte del centro abitato al momento è senza energia elettrica ma l’Enel è già al lavoro per ripristinare quanto prima il servizio. L’ufficio tecnico del Comune si è anche prontamente attivato per rilevare eventuali situazioni di pericolo per i cittadini.