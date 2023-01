Ultime frenetiche ore di calciomercato per la Reggina, che sta trattando la cessione di Rigoberto Rivas con la Spal. L’honduregno è sul mercato, a parità di categoria preferirebbe restare a Reggio e ha anche la proposta del Fortuna Sittard in Olanda. In caso di cessione, arriverebbe Sofiane Bidaoui dall’Ascoli.

Finalizzata l’acquisizione di Markus Pink dal Klagenfurt, ma per l’attacco si sta cercando anche un under in Serie A, ovviamente in prestito: accantonata la pista Lazetic.