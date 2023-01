Un 31enne è stato arrestato dai carabinieri a Reggio Calabria per detenzione di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di 400 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato la droga ed il materiale nascosti in un armadio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato posto ai domiciliari.