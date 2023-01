All’Hospice di Reggio Calabria destinati 700 mila euro di contributo straordinario

Settecentomila euro di contributo straordinario disposto dal Consiglio regionale a favore dell’Hospice di via delle stelle di Reggio Calabria.

Lo hanno annunciato in una conferenza stampa a palazzo Campanella, il presidente del Consiglio di amministrazione dell’Hospice Vincenzo Nociti e il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro. “Risorse – ha affermato il Presidente del CdA dell’Hospice Vincenzo Nociti – che ci consentiranno di affrontare il futuro con più serenità, più calma ma anche di far decollare definitivamente questa struttura, già oggi un fiore all’occhiello di questa città. Al mio arrivo alla guida del CdA ho trovato un senso di sfiducia. Mancava una visione strategica del futuro”.

L’Hospice, struttura per il trattamento dei malati oncologici terminali ha avuto negli anni passati una storia travagliata, “superata – è stato detto – dal grande senso di responsabilità ed abnegazione dei dipendenti”. L’ha ripercorsa Cannizzaro nel suo intervento, ricordando i dipendenti che stazionavano davanti alla Cittadella per chiedere il riconoscimento dei loro diritti, di avere un futuro. Una storia che parte da lontano, quando la struttura che assiste i malati oncologici terminali, unica della Calabria, non era ancora accreditata.

“È stato quello il primo obiettivo che ci siamo prefissati – ha ricordato Cannizzaro – riconoscere una struttura nella quale non c’erano impedimenti di carattere strutturale o amministrativo, ma solo di sovrapposizioni di competenze. Che abbiamo risolto, totalmente appianato. Da lì in poi è iniziato il percorso per colmare il vulnus economico, processo ritardato dalla prematura scomparsa dell’allora Presidente Iole Santelli, e in queste settimane concretizzato con la deliberazione del Consiglio regionale che dopo l’erogazione di una prima tranche di 350mila euro, ha inserito nel bilancio previsionale della Regione per il 2023 una analoga voce di spesa”.

“È una boccata d’ossigeno, ma soprattutto una spinta a pensare in grande – ha ancora detto Cannizzaro – per l’allargamento dei posti letto e l’utilizzo di una struttura ancora più grande per farne un’eccellenza dell’intero meridione d’Italia”. Tra le misure intraprese dal nuovo Cda dell’Hospice, l’incremento degli accessi domiciliari, che da gennaio 2023 saranno quaranta, a fronte dei tre, su quattro riconosciuti, attivati in passato. E poi, le attività di ambulatorio oncologico, psicologico, di ‘Day Hospice’ e di formazione.