I carabinieri della Compagnia di Palmi aprono le porte della caserma ai ragazzi delle scuole medie

Mercoledì mattina, i Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno invitato gli alunni delle classi medie dell’Istituto comprensivo “Zagari”.

La scelta della sede di servizio come luogo d’incontro non è stata casuale ma avuto l’obiettivo di illustrare ai ragazzi più da vicino in cosa consiste il lavoro del “carabiniere”, rappresentando loro i differenti incarichi e funzioni, facendo vedere e letteralmente toccare con mano gli equipaggiamenti, mezzi e materiali utilizzati.

Una mattinata diversa dalle tante, trascorsa insieme, che ha rappresentato un’ occasione di confronto e condivisione.

L’incontro, si è concluso con la visita dei ragazzi presso la sede del Comando Compagnia accompagnati dai Carabinieri della Stazione, della sezione Operativa e dei vari Uffici rispondendo ad ogni domanda e curiosità che hanno posto con grande entusiasmo.

L’Arma si pone costantemente vicino alle persone, e ancor più ai giovani studenti che così, sin da subito, riconoscono nei Carabinieri uomini e donne sempre dalla parte della Comunità.