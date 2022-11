Motta San Giovanni (RC), l’Ancadic scrive all’amministrazione comunale: “Degrado e abbandono a Lazzaro”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Vincenzo Crea, referente unico dell’A.N.CA.DI.C, al Comune di Motta San Giovanni.

“Scrivo quale Referente unico dell’A.N.CA.DI.C, associazione che promuove e tutela il patrimonio paesaggistico e l’ambiente salubre e la viabilità per chiedere a codesta Spettabile Amministrazione comunale un intervento di sistemazione dell’importante e molto frequentata località ove insistono: la delegazione municipale, la sede staccata della polizia municipale di Motta SG, scuole, la farmacia, attività commerciali, supermercati, centri sportivi ecc.

I marciapiedi in detta località che si è fregiata di importanti firme: via Coco Chanel, via Enrico Coveri, via Cristian Dior, viale Maurizio Gucci, via Nicola Trussardi, via Gianni Versace, oggi sono interessati da sterpaglie, bassa vegetazione spontanea e buste contenenti rifiuti di cui parte li troviamo sparsi anche lungo la strada. Impraticabile il marciapiede della Traversa 2 via Nazionale lato sud adiacente alla scuola Media F.Jerace sul quale marciapiede sono stati smaltiti scarti della potatura delle palme.

L’area recintata lato Nord della scuola media è colma di vegetazione spontanea e secca che potrebbe determinare innesco incendi. Un tratto di marciapiede lato monte di circa 40 metri in via Gianni Versace a pochi metri dall’accesso sud al supermercato Conad oltre a cumuli di terra e erbacce la pavimentazione costituita da mattonelle è divelta e il tratto si è affossato.