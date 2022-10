Ponte sullo Stretto, Avella (UGL): “Fiduciosi nel ministro Salvini, opera necessaria per lo sviluppo”

“Riponiamo grande fiducia nell’iniziativa e nell’impegno che il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha espresso oggi in merito alla annosa questione del Ponte sullo Stretto, opera monumentale che, prima di tutto, andrebbe a vantaggio dello sviluppo dell’intero Paese e in particolare del Mezzogiorno o, comunque, di una parte rilevante di esso, rappresentando, oltre ad un’occasione irrinunciabile per creare centinaia di migliaia di posti di lavoro, anche un volano per il turismo, poiché il Ponte sarebbe una delle infrastrutture più grandi del mondo”. Lo dichiara Paola Avella, segretario nazionale Ugl Viabilità e Logistica, commentando le parole del capo del dicastero di via Nomentana, il quale ha dichiarato oggi che un progetto esiste e che nei prossimi mesi potrebbe esserci ”una parola certa” in merito.

“Sarebbe anche un atto di civiltà nei confronti della Calabria e della Sicilia, perché favorirebbe il trasporto merci e passeggeri, riunirebbe ‘fisicamente’ l’Isola all’Italia e aiuterebbe a colmare l’altrettanto decennale divario economico e sociale tra Sud e resto d’Italia. Senza dimenticare che in questa era di interconnessione dei trasporti l’occasione non può essere assolutamente mancata”, sottolinea. “Del Ponte sullo Stretto se ne parla dagli anni ’90, è un progetto al quale nel corso del tempo hanno contribuito i migliori esperti del mondo: ci vuole soltanto un atto di coraggio, che, siamo certi, sia il ministro Salvini sia l’intero Governo guidato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono in animo e in grado di realizzare”, conclude.