“IncontrARCI con l’Autore”: a Reggio Calabria la presentazione di “Donne ingannate”, il libro di Giuliana Sgrena

Nuovo appuntamento con la rassegna “IncontrARCI con l’Autore”: sabato 29 ottobre presso il Centro di aggregazione Samarcanda di via Cuzzocrea 11 alle ore 17,30 l’Arci di Reggio Calabria avrà il piacere di presentare alla città l’ultimo libro di Giuliana Sgrena “Donne ingannate”, con la presenza dell’autrice con cui si avrà modo di conversare su un tema di grande attualità, soprattutto nelle ultime settimane, come la libertà della donna in relazione al mondo musulmano.

A conversare con la scrittrice e giornalista piemontese ci sarà Enzo Musolino, ricercatore e appassionato studioso di filosofia e teologia, Riham Moumine, laureanda in Giurisprudenza e volontaria del Servizio Civile presso Arci e Jawadi Tahera, giovane avvocatessa afghana e coraggiosa attivista per i diritti delle donne, ospite a Reggio del progetto “Circoli Rifugio”.

Per l’occasione sarà disponibile un aperitivo etnico per il quale è gradita la prenotazione.

Si comunica inoltre che chiunque volesse già una copia del libro la può ritirare presso la sede Arci Next di via Magna Grecia, 29.Reggio Calabria