II pullman azzurro della Polizia Stradale ha fatto tappa a Reggio Calabria

Nell’ambito delle iniziative volte a diffondere la “cultura della guida sicura” e, quindi, responsabilizzare maggiormente coloro che “vivono la strada”, è stato programmato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale, sull’intero territorio nazionale, un tour itinerante del pullman azzurro della Polizia di Stato, che ha fatto tappa a Reggio Calabria, nella mattina del 30 settembre 2022. Nell’ambito di tale attività, organizzata in piazza Duomo a partire dalle ore 09.00, degli operatori specializzati della Polizia Stradale hanno fornito utili indicazioni sul rispetto delle regole del Codice della Strada e sulle dirette conseguenze dei comportamenti sbagliati alla guida dei veicoli, ed in particolare sulle problematiche legate all’uso degli alcoolici e delle sostanze stupefacenti.

L’ITE “Piria – Ferraris – Da Empoli” di Reggio Calabria è stata l’unica istituzione scolastica della città invitata a partecipare a questa importante attività di informazione e divulgazione, e nel corso della mattinata quattro classi (la 4 SIA B, la 5 A AFM, la 4 D e la 5 D), accompagnate dalla Dirigente dott. ssa Anna Rita Galletta e dai docenti dell’Istituto Graziella Condello, Giovanni Fucà, Carmelo Fabbricatore ed Antonello Pensabene, hanno partecipato all’iniziativa. L’impatto è stato molto positivo, e gli studenti, rientrando in classe, si sono mostrati molto soddisfatti per le informazioni importantissime ricevute, anche perché si è trattato di un momento significativo all’interno del più ampio percorso di Educazione Civica e Cittadinanza Attiva che l’ITE “Piria – Ferraris – Da Empoli” organizza da tempo per supportare al meglio la crescita educativa degli studenti, per farne cittadini responsabili, protagonisti della società attuale e futura.