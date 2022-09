Il presidente di “Noi per Santa Caterina” Giuseppe Serranò: “Concittadini reggini, solidarietà la parola chiave per la nostra comunità di quartiere”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta del presidente dell’Associazione “Noi per Santa Caterina” Giuseppe Serranò ai cittadini del quartiere in cui “evidenzia tutto ciò che è stato fatto, finora, di positivo a favore della comunità e i progetti che si pensa di realizzare prossimamente, ma, nello stesso tempo, sottolinea le inadempienze dell’amministrazione comunale riguardo le numerose criticità e il degrado in cui versa il quartiere nonostante le continue segnalazioni con pec”.

“Cari concittadini,

Questo numero 2 di Settembre 2022 del nostro Notiziario Info Time “ NOI per

Santa Caterina” lo abbiamo dedicato in gran parte alle problematiche che stanno

attanagliando il nostro Quartiere.

Il nostro contributo in questi mesi ed in particolare nei mesi estivi, è stato quello di

prestare maggiore attenzione ai tanti problemi delle famiglie e dei cittadini, che ci

segnalavano le loro difficoltà al nostro servizio gratuito “Pronto Pec”. ( 334 9476146)

Solidarieta e una parola chiave per la no- stra comunita di Quartiere: a partire

dal mese di Giugno 2022 abbiamo attivato presso la Casa della Solidarieta messa a

disposizione della Parrocchia di S.Caterina – Don Ernesto Malvi – :

1. l’apertura di Ambulatori medici per la sensibilizzazione e la prevenzione delle

malattie cardio-vascolari, dell’apparato urogenitale e della mammella, in favore delle

persone abbisognevoli di “attenzione” ;

2. attivato presso la Casa della Solidarietà la nostra postazione operativa di “Pronto

Pec” per ricevere da parte dei nostri concittadini le segnalazioni dei vari disservizi

del quartiere e portarli all’attenzione dell’Amministrazione Comunale

3. dal mese di Settembre insieme alla Parrocchia si sta cercando di attivare un

servizio di dopo-scuola in favore dei bambini del quartiere,

4. attivazione di un laboratorio di taglio e cucito

5. si sta lavorando per cercare di far approvare il progetto “ La scuola si apre” con la

realizzazione di un palcoscenico permanente per il quartiere e a breve

consegneremo all’Amministrazione comunale il progetto esecutivo corredato da

computi metrici e relativi costi

6. Si sta proseguendo nell’attività rivolta alla realizzazione del sottopasso che

consentirebbe l’accesso alla zona portuale dalla Stazione di Santa Caterina

Ritengo che si potrebbe fare di più e meglio, ma a patto che ognuno di NOI, e

quando dico ognuno di Noi dico tutta la cittadinanza, deve partecipare attivamente.

E’ impensabile che nel 2022 non per giorni, mesi ma per anni vengano disattese le

segnalazioni, le pec inoltrate agli Uffici Comunali e all’Amministrazione Comunale, per la

mancata illuminazione pubblica nella parte Nord del nostro quartiere che non consente la

pacifica e tranquilla vita dei residenti;

E’ impensabile che gli Uffici Comunali preposti e l’Amministrazione Comunale

abbandonino un bene pubblico di importanza sociale, aggregativa e vitale quale la Villetta

di S.Caterina ( oggi Villetta Enza ed Iliano Stant’Ambrogio) alla mercè di teppisti che

vandalizzano il rivestimento in gomma antitrauma che insiste nel parco giochi dei bambini,

che non vengono revisionate le giostrine ( vedasi pec)

E’ impensabile che vengono lasciati materiali ingombranti sui marciapiedi per mesi

e mesi facendo divenire il sito o i siti ricettacoli di ogni genere di rifiuti senza chegli

organismi comunali interessati e l’Amministrazione Comunale non si attivino a ricercarne i

colpevoli.

BASTA BASTA BASTA BASTA BASTA !!!!!!!!!

L’associazione è pronta ad iniziare una campagna di sensibilizzazione ( incontri –

petizione- manifestazione ) per cercare di contrastare le criticità di cui in nostro quartiere

“è vittima “ innocente di uno stato di abbandono da parte di chi dovrebbe garantire ai

cittadini, che pagano regolarmente le tasse, i requisiti minimi igenico-sanitari, l’erogazione

della illuminazione pubblica, il ripristino dei beni comuni ed il controllo degli stessi da atti di

vandalismo mediante istallazione di telecamere.

Nelle prossime settimane vi aggiorneremo.

Vi invito a continuare a segnalare le criti- cità alla nostra postazione PEC 334

9476146 o presso la nostra sede operativa”.

Il Presidente