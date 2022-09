Hospice Reggio Calabria, Nociti nuovo Presidente. Foti: “Professionista con grande esperienza e sensibilità”

“Porgo le mie più sentite congratulazioni al Dott. Enzo Nociti, nuovo Presidente della Fondazione Hospice “Via delle stelle”, realtà che rappresenta un punto di riferimento importantissimo per la Città di Reggio Calabria e per tutta l’area metropolitana”.

E’ quanto dichiara in una nota Nino Foti, responsabile nazionale Mezzogiorno per Noi con l’Italia e candidato alle prossime elezioni politiche come capolista alla Camera per Noi moderati.

“Conosciamo tutti le indiscusse capacità e la profonda esperienza del dott. Nociti, prosegue Foti, ma le parole con cui lo stesso Nociti ha accolto questo nuovo e importante incarico denotano quella sensibilità e professionalità che sono fondamentali per ricoprire un ruolo così delicato. Parlare di dignità e qualità della vita per i malati terminali significa voler interpretare fino in fondo il senso di questa missione.

Il prezioso lavoro del Dott. Trapani Lombardo, che ha guidato fino ad ora la struttura, proseguirà dunque nel migliore dei modi, ed è giusto pertanto che anche le istituzioni facciano la loro parte per la crescita di questa struttura supportando e sostenendo tutti gli operatori sanitari che sono impegnati in prima linea.

Al dott. Nociti e a tutto il personale dell’Hospice, conclude la nota, formulo i migliori auguri di buon lavoro”.