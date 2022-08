Villa San Giovanni (RC), Morabito (Italia dei Valori): “Maltempo, disastro annunciato, ma amministrazione comunale non ha fatto nulla”

A nulla serve la giustificazione che l’ARPACAL non lo consentirebbe, perché questa è una risposta buona per gli allocchi, dal momento che sappiamo bene che una ordinanza di protezione civile, adottata con criterio, non avrebbe potuto essere oggetto di contestazione da parte di alcuno. Esattamente come quella adottata diversi anni fa, sempre per la solita questione del rischio di danni alle abitazioni causato dai marosi, che permise lo sversamento in mare di terra, nemmeno di sabbia.

Però è errore parlare di dilettanti allo sbaraglio, perché in tutto questo si intravede un interesse preciso, diretto e personale e per questo s’intravede il grave e pericoloso tentativo di isolare quella parte di minoranza che non si piega. Un metodo che abbiamo già conosciuto sulle nostre spalle nel passato e che è tipico di altro tipo di organizzazioni, non certo politiche!”.

Lo afferma, in una nota, Antonio Morabito, responsabile cittadino di Italia dei Valori.