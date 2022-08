Gerace (RC), ok del Consiglio comunale al Bilancio di previsione: tariffe invariate

Tariffe invariate, nessun debito fuori bilancio, garanzia di servizi ai cittadini, lotta all’evasione. Sono questi i punti salienti che hanno portato l’Amministrazione Comunale della Città di Gerace ad approvare, con i voti della Maggioranza guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, il Documento Unico di Programmazione triennale e il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 relativo all’annualità in corso.

Lo si legge in un comunicato stampa della stessa amministrazione comunale.

In apertura dei lavori il consigliere Giuseppe Varacalli ha proposto il conferimento della cittadinanza onoraria a Giuseppe Mantella, direttore della Deputazione della Cittadella Vescovile, ideatore del progetto “Arte e Fede”, promosso da S.E. Francesco Oliva, vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, e che vede il coordinamento di don Fabrizio Cotardo e don Angelo Festa.

Si è quindi passati alla relazione del Vice Sindaco Rudi Lizzi relativamente al Documento Unico di Programmazione (DUP), relativo al periodo 2022/2024. Il vice sindaco Lizzi ha evidenziato la solidità dell’ente e la contemporanea stabilizzazione dei precari con l’aumento del monte orario. Altro risultato importante dell’Amministrazione Pezzimenti è quello di essere riusciti a non aumentare le tasse ai Cittadini, in un momento di crisi internazionale che ha avuto ricadute negative anche in Italia, presentando un documento di programmazione che ha ottenuto il parere positivo del Revisore dei Conti.