Da Palmara (Reggio Futura) solidarietà al rettore Zimbalatti

“Reggio Futura esprime piena solidarietà al Rettore dell’Università Mediterranea Prof. Giuseppe Zimbalatti per il grave atto intimidatorio subìto e si augura che i responsabili vengano individuati e puniti in maniera esemplare.

È risaputo che chi trama nell’ombra e agisce alle spalle, altro non fa che dar prova evidente della propria vigliaccheria. Reggio Futura condanna con forza questo indegno e vile gesto ed esorta, nel contempo il Magnifico Rettore a continuare per la propria strada. Vada avanti Prof. Zimbalatti – conclude la nota di Reggio Futura – la città ha bisogno di uomini adamantini ed integerrimi e professionisti seri e preparati come lei. E consideri questo squallido episodio come una medaglia sul petto, perché, la storia ce lo insegna, sono sempre gli uomini più retti e coraggiosi a subìre gesti meschini ed inqualificabili come questo”. Lo afferma in una nota il Presidente dei Reggio Futura, Italo Palmara.