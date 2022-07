Cozza indagato: “Sono sereno, mia vita improntata a legalità. Chiedo a magistratura di fare al più presto chiarezza”

L’ex capitano della Reggina, Francesco Cozza, è indagato dalla Dda di Reggio Calabria nell’ambito dell’inchiesta “Planning”. Cozza, attraverso i propri legali, Celestina Marino e Giuseppe Mazza, ha fatto pervenire una nota:

“In merito ala notizia apparsa sulla Vs. testata giornalistica ovvero come notizia resa al TG relativa al ns. assistito sig. Francesco Cozza indagato nel procedimento denominato “Planning”, vogliate pubblicare e/o diffondere, la seguente dichiarazione resa dal predetto: “Mi ritengo, in coscienza, estraneo a ogni reato che mi è stato contestato. Sono e resto sereno, perché ho sempre improntato il mio vissuto nel segno dell’onestà e della legalità. Per quanto riguarda il procedimento giudiziario, che mi è stato notificato nella giornata di ieri, posso solo dire che ciò non intacca la mia fiducia nella magistratura alla quale chiedo solo di fare al più presto chiarezza sulla mia posizione sia nell’interesse della giustizia che della mia onorabilità”.