Giovane bagnino salva la vita ad una donna sul Lungomare di Reggio, il sindaco f.f. Brunetti: “Un ringraziamento da parte dell’intera comunità”

“Un plauso al nostro giovane concittadino Andrea Falduto, addetto alla balneazione che si è reso protagonista del salvataggio della vita di una donna che si trovava in balia delle onde sullo specchio d’acqua antistante il nostro Lungomare, portata in salvo e rianimata grazie alle manovre del giovane bagnino. Un episodio che deve farci riflettere sulla necessità di mantenere sempre alta l’attenzione rispetto alla sicurezza in mare, e che ha messo in evidenza la prontezza e la professionalità di un giovane addetto alla sicurezza dei bagnanti che non solo ha fatto bene il suo lavoro, ma che è riuscito nell’impresa di rianimare la donna attraverso le sue competenze nelle procedure di primo soccorso. Ad Andrea giunga il ringraziamento da parte dell’intera comunità per aver salvato una vita in pericolo”. Cosi in una nota il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti.