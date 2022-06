Siderno: avviso pubblico di sostegno al Caregiver familiare

L’Assessore alle Politiche Sociali della Città di Siderno, Salvatore Pellegrino, informa che sull’albo pretorio del Comune è stato pubblicato l’avviso dell’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia, di cui Siderno fa parte, relativo al Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del “caregiver” familiare.

Obiettivo prioritario è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, che, unito anche ad altre risorse per la non autosufficienza finalizzate all’assistenza domiciliare, consentano risposte omogenee sul territorio regionale e nello specifico dell’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso centrato sulla persona e sui familiari.

I destinatari degli interventi e dei contributi economici a valere sul presente Fondo, sono i caregiver familiari, come definiti dalla L. 205/2017, dando priorità agli interventi nei confronti di:

caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all’art. 3 del DM 26 settembre 2016: “Persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013;

caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali;

presenza di programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Possono presentare la domanda per l’accesso al “budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” della persona in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza le persone che siano in possesso, al momento della presentazione dell’istanza, a pena di esclusione, oltre alle priorità sopra menzionate, anche degli altri requisiti previsti dall’Avviso pubblico.

A seguito della valutazione della condizione della persona con disabilità o non autosufficiente da parte della equipe valutativa multidisciplinare e sulla base delle risorse disponibili, può essere attivato a favore del caregiver familiare l’erogazione di un contributo economico mensile di euro 400,00.

Il contributo sarà riconosciuto al beneficiario per un numero minimo di due mesi ed un massimo di 12.

La domanda redatta secondo l’ALLEGATO A, potrà essere scaricata dal sito http://www.comune.siderno.rc.it/ o dall’App Municipium nella sezione “Notizie”.

Le domande debitamente compilate, dovranno pervenire entro il 30.06.2022: