Aggredisce autista trasporto pubblico a Palmi: arrestato ivoriano

Nelle prime ore di questa mattina gli uomini della Polizia Locale di Palmi, diretti dal

Magg.Francesco Managò, hanno tratto in arresto D.O. di anni 32, originario della

Costa d’Avorio ma residente a Palmi da molti anni nella zona di Pietrenere, in

esecuzione di una Ordinanza cautelare personale di tipo detentivo emessa dal G.I.P.

presso il Tribunale di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica di Palmi.

Il predetto, già noto alla polizia giudiziaria e con numerosi precedenti di polizia, lo

scorso 15 aprile si era reso protagonista di un gesto di gravissima violenza in danno

di un autista di linea della Piana Palmi Multiservizi, società che gestisce il trasporto

pubblico locale. In quella circostanza, salito a bordo del pullman di linea che

conduceva alla Tonnara, aveva preteso di viaggiare senza titolo di pagamento e,

all’invito rivolto dall’autista di scendere dal mezzo, aveva reagito con efferata

violenza prima strattonandolo e gettandolo in terra e poi colpendolo con una testata

sul volto che gli aveva causato una ferita lacero contusa con fuoriuscita di sangue.

Una volta che questi era tramortito a terra, aveva continuato a colpirlo con pugni e

calci fino all’intervento proditorio di alcuni passanti che lo avevano sottratto alla sua

furia e degli uomini della Polizia Locale richiamati dalla gente. Non contento, nella

circostanza, aveva rivolto anche minacce al Presidente della PPM. Le indagini

eseguite successivamente all’accaduto hanno consentito di risalire a numerosi altri

pregressi episodi di violenza perpetrati da D.O. sia in danno di altri autisti di linea

che di cittadini comuni.

Lo stesso, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il

proprio domicilio ove sconterà la misura cautelare in attesa dell’interrogatorio di

garanzia e dovrà rispondere dei reati di violenza e lesioni personali nei confronti di

un incaricato di pubblico servizio, di interruzione del servizio pubblico di linea e di

minacce.