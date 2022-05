Musica, tre riconoscimenti agli studenti ‘Rechichi’ di Polistena

Ancora successi per i giovani talenti dell’indirizzo musicale del Liceo Statale “Giuseppe Rechichi”.

Tre studenti del corso di canto della professoressa Caterina Riotto, infatti, solo qualche settimana fa, si sono aggiudicati riconoscimenti di prestigio in diversi concorsi nazionali.

Primo posto per Cristiano Lo Schiavo, III AM, al concorso siciliano “Performer Italian Cup”, con un brano inedito che lo condurrà alla finale di Roma.

Chiara Ameduri, giovanissima della I AM, si è classificata al V concorso musicale “Senocrito“, Città di Locri, per la sezione canto pop.

E, infine, Noemi Zerbo, classe 4AM, terza classificata alla XXIII edizione del concorso nazionale Placido Mandanici, sezione canto lirico, della città di Barcellona Pozzo di Gotto a Messina.

«Sono risultati che premiano dei ragazzi che, oltre a doti naturali, seguono un percorso di studi fatto di prove e di esercitazioni continue- commenta la dirigente scolastica Francesca Maria Morabito. Non è la prima occasione che il liceo musicale ci regala questi riconoscimenti, ne siamo soddisfatti per la qualità della didattica e per gli esiti, sul piano della formazione, dei nostri studenti. Quest’anno ha segnato la ripresa delle attività dopo la pandemia, seppur con qualche stop dovuto ancora ai contagi- continua Morabito. Siamo, tuttavia, riusciti ad organizzare laboratori, seminari di formazione, esperienze sul territorio, anche con i percorsi alternanza scuola lavoro, ed è per questa ragione che gli esiti delle competizioni di Lo Schiavo, Ameduri e Zerbo ci riempie ancora di più di orgoglio- conclude la Dirigente».

Un anno con un bilancio positivo, dunque, con l’auspicio di poter continuare il percorso avviato sin dal prossimo mese di settembre.