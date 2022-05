Amministrative, a Palmi la Lega si prepara alla competizione elettorale a sostegno di Giovanni Barone

Riunione del partito della Lega, presso la sede di Palmi, di tutti i candidati presenti nella competizione elettorale delle amministrative, che sosterranno Giovanni Barone a sindaco del centrodestra. Un incontro proficuo che è servito a far meglio conoscere tutti i candidati ed a tracciare le priorità della città e le necessità manifestata dalla cittadinanza. Hanno partecipato, oltre a tutti i candidati, il Referente provinciale Franco Recupero, il Commissario regionale Giacomo Francesco Saccomanno e il Consigliere regionale Giuseppe Gelardi. Gli interventi – si legge in un comunicato stampa – della Lega Calabria – si sono basati tutti per la individuazione dei temi che saranno posti alla base della campagna elettorale, con la individuazione di quelli di maggiore interesse, oltre al richiamo dell’unità e del fare squadra. Da parte di tutti si è rimarcata la possibile differenza della Lega rispetto al passato che potrebbe rappresentare la sorpresa e far iniziare un percorso nuovo alla cittadina pianigiana.