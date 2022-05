Migranti, Furgiuele (Lega): “Ennesimo sbarco nella Locride, intervenga Draghi”

“Ennesimo sbarco fuori controllo nella Locride. La notte scorsa un’ottantina di migranti intercettati nello Ionio è approdata al porto di Roccella Ionica. Un’ondata che non si ferma e che preme sulla nostra costa: siamo al ventesimo episodio da inizio anno. La nostra Calabria sta cercando di riprendersi dopo i duri anni pandemici e non è in grado di gestire, da sola, questa pressione migratoria. Mentre Matteo Salvini va a processo per aver difeso i nostri confini, ci chiediamo cosa stia facendo il ministro Lamorgese. La Lega, con il suo leader, intende chiedere a Draghi un impegno diretto: per i calabresi e per gli italiani che meritano di pensare solo alla rinascita regionale e nazionale senza problemi”.

Lo dice il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.