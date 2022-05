Morte Nucara, Sasha Sorgonà: “Politico di spessore, orgoglio per Mosorrofa”

È scomparso Francesco Nucara, ex parlamentare reggino e storico rappresentante del Partito Repubblicano Italiano. Nucara ha ricoperto la carica di funzionario della Cassa per il Mezzogiorno.

Sasha Sorgonà, ideatore di Spinoza e Presidente di Reggio Impresa, esprime sincero cordoglio per la morte di Nucara.

“Apprendo con commozione della dipartita dell’On. Francesco Nucara, persona di grande espressione e valore politico. Orgoglio per Mosorrofa, quartiere dove sono cresciuto e che oggi più che mai ha bisogno di giovani che possano trarre insegnamenti dalla sua grande esperienza e passione. Per Mosorrofa Nucara si è battuto sino all’ultimo, partecipando ad ogni iniziativa posta a salvaguardia di un territorio abbandonato dalla politica. Questo tipo di atteggiamento, così impegnato e denso di radicamento al territorio, deve essere da esempio per la nuova classe politica”.