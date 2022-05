Gioiosa Beer Village 2022, annunciate le date della kermesse

Ufficializzate le date dell’edizione 2022 del Gioiosa Beer Village, il villaggio dedicato alla birra e al cibo di strada, diventato uno degli appuntamenti fissi dell’estate calabrese. Gioiosa Ionica ospiterà la kermesse enogastronomica nel suo centro storico dal 9 all’11 agosto. Questo il risultato del dialogo con l’Amministrazione Comunale, sempre disponibile a raccogliere le indicazioni degli organizzatori e a programmare l’evento.

“Continuiamo a lavorare per garantire un’edizione migliore di quelle passate. Serve la collaborazione attiva di associazioni e commercianti del territorio perché l’obiettivo è essere attrattivi per tutta la regione”. Queste le parole di Francesco Meduri, uno degli organizzatori storici della manifestazione.

“Dopo lo stop per il covid – prosegue Meduri – abbiamo intenzione di ripartire consapevoli dei tanti mutamenti che ci sono stati a causa della pandemia. Grazie alla Proloco e a tutta l’Amministrazione del Comune di Gioiosa Ionica e in particolare all’Assessore Lidia Ritorto per aver ascoltato tutte le nostre proposte e per continuare a credere in questo progetto. La locride promette quest’anno di essere protagonista indiscussa dell’estate calabrese”.

Il comitato organizzatore provvederà in questi giorni ha selezionare gli operatori tra le tante richieste ricevute finora con l’obiettivo di selezionare le migliori eccellenze e gli operatori professionali del settore street food. Si lavora anche ad un fitto programma di eventi collaterali che porterà sicuramente ancora più affluenza e allieterà le tre serate estive.