Lezioni in carcere, Klaus Davi: “Spero che ministro Cartabia intervenga”

Data l’assoluta eccezionalità della cosa spero- e sarebbe davvero un gesto bellissimo -che il Ministro Marta Cartabia possa intervenire ad almeno una delle lezioni che terrò nel carcere di alta sicurezza di Palmi. “Lo ha dichiarato Klaus Davi che ha reso noto di aver inoltrato un invito al Guardasigilli a sua firma e a firma del Garante dei detenuti dott Paolo Praticò. “Il corso riservato ai detenuti del carcere di Palmi affronterà i temi del giornalismo, del marketing e della comunicazione sociale.” Il corso sarà semestrale ed è la prima volta che un personaggio noto offre gratuitamente il proprio supporto didattico a un istituto di Pena in modo sistematico e continuativo . “Ho voluto iniziare dalla Calabria perché è la regione dove mi sono impegnato di più ma non escludo altre ‘tappe’ per esempio il carcere di Opera. Il piano di studi è stato approvato dal Dap ed è declinabile anche in altri contesti. La prima lezione avrà luogo il prossimo 30 maggio” ha dichiarato Davi.