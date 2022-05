La Corrireggio incorona i vincitori, Versace: “Manifestazione divenuta simbolo positivo della nostra città”

“Con questa storica manifestazione abbiamo ricominciato a correre e alla fine i numeri hanno dato ragione agli organizzatori, a quanti c’hanno creduto e soprattutto ai tanti appassionati che hanno animato le vie del centro cittadino con la loro voglia di sport e partecipazione. Non era affatto scontato solo fino a qualche mese fa e di questo dobbiamo essere oggi, come non mai, particolarmente felici ed orgogliosi”.

Con queste parole il Sindaco f.f. della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha rivolto il saluto della Metrocity alla platea della Corrireggio, la tradizionale corsa del 25 aprile organizzata da Legambiente, quest’anno tornata in grande stile (oltre 1200 gli iscritti) dopo le edizioni “virtuali” imposte dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid 19. Una bellissima ed entusiasmante festa collettiva che oggi ha vissuto l’atto finale a Palazzo “Corrado Alvaro” con la cerimonia di premiazione alla presenza del presidente di Legambiente Reggio Calabria e promotore della manifestazione, Nuccio Barillà, dell’assessore comunale alla Polizia municipale, Giuggi Palmenta e di numerosi partecipanti.

“La ripartenza della Corrireggio – ha poi aggiunto Versace – è coincisa, tra le altre cose, anche con questo anno così importante per Reggio Calabria e l’intero territorio metropolitano, in virtù della ricorrenza legata al cinquantesimo del ritrovamento dei Bronzi di Riace. La storica corsa reggina, è parte integrante del percorso celebrativo che la Città metropolitana ha intrapreso ormai da diversi mesi, e contribuisce all’attività di riscoperta, rilancio e valorizzazione non solo dei nostri due capolavori bronzei, ma di tutto il patrimonio culturale del nostro territorio. La collaborazione con Legambiente – ha poi concluso Versace – non si esaurisce certo con la Corrireggio, poiché tale manifestazione è solo una delle iniziative che l’associazione ambientalista ha proposto al nostro Ente, nel quadro di un percorso più complesso che svilupperemo da qui ai prossimi mesi. Voglio rinnovare i sentimenti di gratitudine ai rappresentanti di Legambiente ma anche di tutte le altre realtà associative coinvolte, per il grande impegno e la passione civile che ogni anno dimostrano per far crescere sempre di più un evento divenuto ormai un simbolo positivo della nostra città”.