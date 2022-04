 Reggio, riparte il City Tour a bordo del bus scoperto ATAM domenica 1 Maggio 2022

Ci siamo, finalmente riparte il City Tour di ATAM a bordo del bus scoperto. Ilper i turisti e non che desiderano busvagare per le vie del centro storico di Reggio Calabria ed i suoi principali luoghi di attrazione comodamente seduti su un moderno bus cabrio.

Il percorso, grazie all’audioguida, è magistralmente studiato per far conoscere i monumenti più importanti e scoprire i dettagli meno conosciuti della città di Reggio Calabria.

Una linea che permetterà di scoprire il centro storico di Reggio Calabria, partendo da Piazza Indipendenza per un itinerario che si snoda attraverso i luoghi d’interesse più suggestivi ed importanti della città: il Museo Nazionale della Magna Grecia, l’ Arena dello Stretto, le Mura Greche, le Terme Romane, Piazza Garibaldi, Piazza Duomo, Piazza Castello per poi concludersi a Piazza De Nava.

Un itinerario archeologico-artistico per chi ha poco tempo a disposizione e vuole conoscere la città attraverso i suoi monumenti più noti per prendere spunto, durante il percorso in bus, di cosa approfondire poi in modo autonomo.

I biglietti possono essere comprati a bordo rivolgendosi al personale ATAM al costo intero di € 5,00 per gli adulti e di € 3,00 ridotto (per i bambini da zero a 12 anni).

Il “City tour” si articola secondo il seguente itinerario: