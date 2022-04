Inizia il corso di giornalismo sportivo del Liceo “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni

Ha preso il via il 27 aprile 2022 l’attività di potenziamento dell’offerta formativa del Liceo Sportivo “L.Nostro – L.Repaci” di Villa San Giovanni.

Nella molteplicità delle fonti e dei mezzi di informazione generate dallo sviluppo digitale, il giornalismo e la comunicazione nel settore sportivo svolgono un ruolo importante e devono, quotidianamente confrontarsi con nuove logiche e nuovi attori.

Proprio per questo, l’Istituto coordinato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maristella Spezzano ha ritenuto opportuno attivare il corso di “Giornalismo Sportivo” rivolto a tutti gli studenti del Liceo Sportivo e diretto dal Giornalista Giovanni Mafrici, Direttore Responsabile della testata giornalistica Reggioacanestro.it, autore e conduttore di format televisivi e voce, ormai da tanti anni, della pallacanestro in Calabria e non solo.

L’obiettivo principale del corso di potenziamento è quello di fornire allo studente una formazione teorica e pratica esaustiva, accompagnandolo lungo un percorso che permetterà di conoscere i principali strumenti e le metodologie di lavoro maggiormente utilizzate dai professionisti del giornalismo sportivo moderno, nel modo più completo, attuale e funzionale possibile.

L’attività di potenziamento dell’offerta formativa è coordinata dal Docente Referente del Liceo Sportivo, il Professor Santi La Fauci.