Incendio distrugge nuovo polo per l’infanzia in costruzione a Isola Capo Rizzuto (KR): salvi gli operai

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nel cantiere del nuovo polo per l’infanzia di Villa Ilice nel pieno centro di Isola Capo Rizzuto (Crotone). Le fiamme, che sarebbero partite in modo accidentale dalla copertura in catrame del tetto in legno lamellare, si sono rapidamente propagate distruggendo l’intera struttura in costruzione.

Gli operai presenti nel cantiere sono riusciti a mettersi in salvo e non si registrano feriti. Sul posto stanno operando numerose squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone, impegnate a domare un rogo alimentato dai materiali da cantiere e ben visibile da chilometri per l’imponente colonna di fumo nero.

Le vie di accesso alla zona sono state chiuse in via precauzionale. Secondo una prima ricognizione, l’edificio potrebbe aver riportato danni irreparabili, ma la reale entità sarà valutabile solo a spegnimento completato.

Il progetto del polo per l’infanzia è stato finanziato con fondi Pnrr per 3,28 milioni di euro e prevedeva una struttura di circa 1.500 metri quadrati su un unico livello.