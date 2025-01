Insediamento Procuratore Guarascio, le congratulazioni della Camera di Commercio

«Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo procuratore di Crotone, Domenico Guarascio. Un incarico meritato per un magistrato di grande competenza, profondo conoscitore delle dinamiche criminali nell’area del crotonese per aver svolto per diversi anni il ruolo di sostituto procuratore della Dda applicato alla provincia di Crotone».

È quanto afferma il presidente della Camera di Commercio Catanzaro, Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo, in relazione all’insediamento di Domenico Guarascio alla guida della Procura di Crotone. «Condivido le sue parole che hanno posto l’accento sull’importanza, ormai non più procrastinabile, del ruolo dei cittadini, di tutti i cittadini, nell’imprimere un cambio di passo nella lotta alla criminalità organizzata. Ciascuno è chiamato a fare la propria parte, la fiducia e la collaborazione con forze dell’ordine e magistratura è un elemento decisivo, un segnale di “ribellione” necessario per mettere all’angolo un cancro che si alimenta anche col silenzio e con l’omertà».