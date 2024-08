Cotronei (Kr), prosegue la collaborazione tra il movimento del sindaco Ammirati e quello del consigliere Secreti

«Continua il confronto costruttivo tra “Cotronei 20 30” e “Cotronei Bene Comune”, che nei giorni scorsi hanno dialogato sulle questioni principali del territorio e della comunità locale, convergendo su molteplici aspetti e priorità di interesse pubblico». È quanto si legge in una nota congiunta dei due movimenti politici del Crotonese, che «condividono il concetto della politica quale strumento di servizio etico e morale» e che «intendono continuare ad affrontare e risolvere le emergenze, a ricomporre una comunità che da tempo vive in uno stato di disgregazione sociale e dei rapporti umani». In particolare, i due movimenti – si legge nella stessa nota – «hanno riaffermato e sottolineato la pratica della legalità e del rispetto della meritocrazia, princìpi su cui si fonda l’idea, condivisa, di governo del territorio, che ha già avuto risultati concreti e tangibili nell’azione amministrativa del Comune di Cotronei, cui ne dovranno seguire altri». «Massimo impegno – prosegue la nota – sarà dedicato a recuperare il terreno perso negli anni riguardo alla gestione del territorio in tutti i suoi aspetti, urbanistici, di viabilità, servizi e decoro, tanto nel centro cittadino quanto a Trepidò, che deve ritrovare il proprio ruolo attrattivo nel turismo montano in Calabria e nel Sud. Ulteriore e necessario impegno sarà mettere al centro dell’azione amministrativa le persone con i loro bisogni, quali l’istruzione, la cultura, l’assistenza sociosanitaria e il tempo libero. È necessario valorizzare le risorse ambientali ed economiche nella massima trasparenza, per dare un impulso – evidenziano i movimenti “Cotronei 20 30” e “Cotronei Bene Comune” – alla crescita di imprese e aziende locali in modo che ci siano ricadute occupazionali ed economiche per le persone e le famiglie, che la crisi generale ha reso più deboli ed isolate». «Il percorso intrapreso – si spiega nella nota congiunta – è aperto soprattutto a quanti desiderano dare liberamente il proprio contributo per favorire il raggiungimento di obiettivi che hanno al centro gli interessi della comunità; la quale, giova rimarcare, merita una politica disinteressata e in grado di produrre risultati tangibili per la crescita di tutti. Sulla base dei valori e degli obiettivi esposti, a partire dal prossimo settembre – conclude la nota in questione – saranno organizzate una serie di iniziative pubbliche per dibattere con la comunità locale delle priorità e per concordare azioni e strategie volte a raggiungere risultati utili per Cotronei e per i cittadini».