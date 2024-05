“Un nuovo Green Deal per l’Europa”, confronto di Legambiente Calabria con i candidati alle elezioni europee a Crotone

In vista delle prossime elezioni europee, Legambiente Calabria ha organizzato il 29 maggio alle ore 10,30, nella Sala Margherita del Comune di Crotone, via Santa Margherita, un incontro con i candidati al Parlamento europeo e con i rappresentanti di tutte le forze politiche calabresi. L’incontro pubblico dal tema “Un nuovo Green Deal per l’Europa” vuole essere un momento di partecipazione democratica per attivare un confronto con i candidati dei partiti per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. L’Associazione del Cigno verde vuole così contribuire a realizzare la transizione ecologica che serve alla Calabria ed all’intera Nazione anche attraverso le proprie proposte per la prossima legislatura.