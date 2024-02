Elezioni provinciali a Crotone, il Pd: “Rafforziamo l’opposizione a Ferrari”

“Domani 3 febbraio si vota per il rinnovo del consiglio provinciale. Si vota per eleggere non il presidente, che rimarrà Sergio Ferrari, ma solo i 10 consiglieri che rimarranno in carica per i prossimi due anni. Si tratta di elezioni di “secondo livello” (si spera, le ultime!) in cui non votano i cittadini, ma solo i sindaci e i consiglieri già eletti nelle amministrazioni comunali della stessa provincia, secondo un criterio ponderato per il quale il valore del voto di ciascun elettore è legato al numero degli abitanti del comune di riferimento.

Questo quadro generale determina la consapevolezza di non poter essere determinanti rispetto a dinamiche elettorali spesso basate su forme di trasversalismo finalizzate ad

‘entrare a corte’ non per confrontarsi con culture altre e favorire processi di crescita collettiva – come insegnerebbe il saggio citato da Battiato – ma più banalmente per star vicini ai centri di potere attualmente preponderanti che, dalla pianificazione territoriale e tutela ambientale, all’organizzazione della rete scolastica, passando dalla manutenzione delle strade alle tante vertenze sulle questioni occupazionali, in questi anni poco e niente hanno prodotto per la

Provincia crotonese.

Ma proprio questa consapevolezza giustifica l’orgoglio del riuscire a mantenere un “centro di gravitá” partecipando per la prima volta con il simbolo PD e con una lista unitaria, frutto dell’impegno di un’intera classe dirigente provinciale per serrare i ranghi e rafforzare

l’opposizione al governo Ferrari.

E per il Partito Democratico di Crotone c’è anche l’orgoglio di veder in prima fila in questa competizione elettorale il capogruppo Andrea Devona, pronto come sempre a mettersi in gioco per testimoniare il senso di appartenenza e l’impegno costante per il territorio. Forza Andrea, siamo con te!”.

Così, in una nota, i componenti della segreteria PD Crotone.