Crotone, provvedimenti viabilità cittadina per via XXV Aprile in Festa

Al fine di consentire lo svolgimento dell’evento “Via XXV Aprile in Festa”, nell’ambito del cartellone natalizio “Natale in Centro”, sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilita’ cittadina:

– il divieto di sosta, per giorno 17 dicembre 2023, in via 25 Aprile dall’incrocio con via Bologna fino all’incrocio con via Matteotti, in via I Trav. Vecchia Carrara dall’incrocio con via Giacomo Manna fino all’incrocio con via 25 Aprile, in via V. Veneto dalla I Trav. V. Veneto fino all’incrocio con via 25 Aprile, in via Torino dall’incrocio con via Giacomo Manna fino all’incrocio via 25 Aprile, in via Antonio Panella da piazza A. De Gasperi fino all’incrocio con via 25 Aprile, dalle ore 07.00 sino alle ore 24.00;

– il divieto di transito per giorno 17 dicembre 2023, in via 25 Aprile dall’incrocio con via Bologna fino all’incrocio con via Matteotti, in via I Trav. Vecchia Carrara dall’incrocio con via Giacomo Manna fino all’incrocio con via 25 Aprile, in via V. Veneto dalla I Trav. V. Veneto fino all’incrocio con via 25 Aprile, in via Torino dall’incrocio con via Giacomo Manna fino all’incrocio via 25 Aprile, in via Antonio Panella dapiazza A. De Gasperi fino all’incrocio con via 25 Aprile, dalle ore 07.00 sino alle ore 24.00