PNRR, a Crotone due nuove mense scolastiche

Gli interventi previsti dal PNRR trovano concretezza non solo nella realizzazione degli impianti sportivi, i cui lavori attualmente sono in corso, ma anche in altre misure come quelle a valere sulla Missione 4 Istruzione.

E’ il caso delle nuove mense scolastiche degli istituti Alcmeone (via Saffo) e Rosmini – Anna Frank i cui lavori per la realizzazione sono stati consegnati oggi.

Lo comunica l’assessore al PNRR Luca Bossi.

Si tratta di un intervento per complessivi 572.000 euro che l’amministrazione ha ottenuto nell’ambito delle proposte progettuali presentate ai sensi del PNRR e che ha portato nelle casse comunali oltre 30 milioni di euro.

Finanziamenti che l’amministrazione sta già mettendo a frutto attraverso la realizzazione degli interventi previsti tra cui rientrano le due nuove mense scolastiche.

“Con la consegna dei lavori delle due nuove mense si aggiunge un ulteriore tassello all’attività che abbiamo messo in campo per quanto attiene il PNRR.

Attività che è stata possibile grazie al gruppo di lavoro capitanato dalla dirigente Clara Caroli che comprende l’ing. Tommaso Blandino e nel caso specifico delle mense l’ing. Manlio Caiazza, l’arch. Commodari, il geometra Battigaglia, l’ing. Giuseppe Parise, l’ing. Brasacchio e l’arch. Fraziano.

Con le due nuove mense ci sarà la possibilità per gli istituti di estendere il tempo pieno in linea con quelle che sono gli standard di altri comuni italiani ed europei” dichiara l’assessore Bossi.