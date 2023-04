Reddito di cittadinanza, continuano le indebite percezioni: 10 le denunce nel crotonese

I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto (nel crotonese), in collaborazione con i colleghi del Comando provinciale di Crotone, hanno denunciato dieci persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Nello specifico sono tutti accusati di false dichiarazioni e false attestazioni ai fini della percezione delle somme, in violazione delle normative di cui al decreto legge 4/2019. Gli indagati hanno omesso intenzionalmente di fornire indicazioni circa la variazione della propria posizione lavorativa, familiare e/o giudiziaria, continuando ad ottenere, illecitamente, il sostegno economico statale. Per questo motivo sono stati deferiti alle autorita’ amministrative e giudiziarie competenti, con contestuale richiesta di immediata interruzione del beneficio. I militari stimano un danno complessivo ai danni dell’Inps di oltre 161 mila euro. E’ la seconda operazione nel giro di pochi mesi che i carabinieri di Isola Capo Rizzuto portano a termine: a febbraio avevano scovato altri sessanta residenti che incassavano regolarmente il reddito di cittadinanza pur non avendone i requisiti.