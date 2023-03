“Abbiamo iniziato questa nuova fase nei giorni della tragedia di Cutro. Chiamando il governo a rispondere e chiarire la dinamica della strage di Crotone, in Commissione io stessa e poi di nuovo in aula, siamo stati li’ coi nostri corpi e senza parole a portare omaggio alle vittime e ai loro familiari. Dopo il Presidente Mattarella, e in assenza del governo”.

Lo dice Elly Schlein aprendo la riunione con i gruppi parlamentari riuniti alla Camera per discutere della nuova fase politica.