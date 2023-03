Cultura, Furgiuele (Lega): “Sburocratizzare per lo sviluppo di Crotone”

“Crotone è stato uno dei centri più importanti della Magna Grecia. È dal lontano 2012 che si parla del progetto Antica Kroton, un investimento di cento milioni di euro, finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013, con il quale si intendeva riportare alla luce il sito archeologico dell’antica città. Eppure, per una serie di lunghezze burocratiche, tutto è assurdamente bloccato. Serve sburocratizzare al più presto per valorizzare i beni culturali, storici e architettonici già finanziati. In Calabria il turismo è un volano economico che ha bisogno di veder brillare il proprio patrimonio con velocità ed efficienza”.

Lo dichiara il deputato calabrese Domenico Furgiuele, vicecapogruppo della Lega alla Camera, presentando un’interrogazione al ministro della Cultura.