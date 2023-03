Prosegue il rimpatrio delle salme del naufragio di Cutro: 1 in Pakistan e Palestina, 4 in Iran e 22 in Afghanistan

Sono 28 le bare dei migranti morti nel naufragio di Steccato di Cutro attualmente rimaste nel palazzetto dello sport di Crotone, utilizzato come camera ardente sin dal giorno della tragedia. Delle 28 salme rimaste, 9 saranno trasferite entro la serata di oggi.

Per le altre l’espatrio e’ previsto tra domani e dopodomani. Una andra’ in Pakistan, una in Palestina, quattro in Iran e 22 in Afghanistan.

Nell’impianto sportivo restano ancora da identificare cinque corpi, compresi i due cadaveri rinvenuti oggi. Il lavoro della polizia scientifica prosegue senza soste per cercare di dare un nome a tutte le vittime della tragedia nonostante i corpi, rimasti da oltre 15 giorni in balia del mare, siano ormai irriconoscibili.

Gli agenti del Gabinetto provinciale della polizia scientifica esaminano con cura ogni particolare, dagli abiti rimasti addosso ai cadaveri, ad eventuali monili (orecchini o anelli) o segni particolari per poter identificare i cadaveri e poi confrontano i dati con le informazioni raccolte dai parenti. Non si fermano intanto le ricerche dei dispersi nella zona del naufragio lungo una linea di costa di oltre 13 km, soltanto oggi sono stati recuperati due corpi che si trovavano su direzioni opposte (uno verso Nord, nella zona tra Steccato e Praialonga) e l’altro molto piu’ a sud dopo la foce del Fiume Tacina.

All’appello mancherebbero ancora 21 persone, sei delle quali bambini, secondo i dati ufficiali resi noti dell’ufficio immigrazione della questura di Crotone che ha interpellato i superstiti riuscendo a quantificare quanti dei loro familiari non si trovano piu’. A questo numero si potrebbero aggiungere anche persone disperse che viaggiavano da sole.