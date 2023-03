Naufragio migranti, Antoniozzi (FdI): “Ringraziamo il presidente Meloni per Cdm a Cutro, rende omaggio a una regione solidale”

“Nel dolore immenso di quanto accaduto a Cutro ringraziamo il presidente Meloni che ha voluto un consiglio dei ministri in Calabria, anche per rendere omaggio a una regione solidale”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Abbiamo sin da subito sottolineato come la Calabria abbia dovuto sopportare lo scorso anno oltre diciottomila sbarchi – osserva Antoniozzi -, i calabresi di ogni colore politico hanno sempre manifestato generosità ma, come ha ribadito il Governo, non è pensabile che una regione con mille problemi possa sopportare questo carico supplementare”, conclude il vice capogruppo di FdI.