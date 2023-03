Strage migranti a Crotone, Rixi: “Bene fare chiarezza, ma nessuno tocchi la Guardia Costiera”

“Mi dispiace che vengano accusate persone che dedicano la loro vita ai salvataggi della gente in mare. La nostra Guardia costiera è quella che, a livello mondiale, negli ultimi venti anni ha salvato più persone.

Se il problema è ‘chi fa il ministro o il vice ministro’ ne parliamo, ma che nessuno tocchi la Guardia costiera perché metteremmo in discussione un Corpo che è ammirato a livello mondiale e vorrei venisse ammirato anche da questo Paese”. A dirlo a Palermo è stato il viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi, tornando a parlare della strage di migranti avvenuta al largo delle coste calabre.

“Per quanto riguarda questo episodio – ha sottolineato – ovviamente abbiamo chiesto chiarezza e stiamo visionando tutti i resoconti. Però, una cosa è parlare a livello politico, un’altra accusare Corpi dello Stato di non fare il proprio dovere.

Io sono per fare chiarezza, ma non mi piace che qualcuno metta in discussione le forze di soccorso italiane, che non dipendono dalla politica ma dalla loro condotta che è nel loro Statuto e che li porta a essere soccoritori in mare a prescindere. Anche se un politico avesse detto loro di fare cose che non avrebbero dovuto fare, loro avrebbero continuato a fare il proprio dovere, come hanno sempre fatto sotto qualsiasi governo”.