Naufragio migranti, Bonino: “Piantedosi è indegno, si dimetta”

“Oggi il Presidente Mattarella sarà a Crotone per rendere omaggio alle vittime dell’imbarcazione naufragata, in cui 67 persone hanno perso la vita. Posizione in netta contrapposizione con le parole di ieri, del Ministro Piantedosi sui migranti, sull’assenza di responsabilità di persone che, pur di fuggire, decidono di rischiare la loro vita, e che riecheggiano come disumane e indegne per il ruolo ricoperto. Come già detto ieri in Commissione Affari Costituzionali, dal Segretario di +Europa, Riccardo Magi, è inammissibile che un Ministro si esprima in questo senso, laddove vengano chiesti chiarimenti sulla catena di comando che avrebbe potuto evitare la strage. Non si tratta adesso di verificare responsabilità. Piantedosi deve dimettersi, avendo dimostrato di non potere svolgere opportunamente il proprio ruolo”. Lo dichiara la leader di Più Europa, Emma Bonino.