Naufragio Crotone, Mattarella alla camera ardente: il raccoglimento davanti alle bare delle 67 vittime

“Presidente non ci abbandoni”. E’ l’invocazione rivolta dalla folla al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’uscita dall’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dove il Capo dello Stato si è recato per fare visita ai ricoverati superstiti del naufragio di domenica scorsa nelle acque di Steccato di Cutro. Il Capo dello Stato si è limitato ad un saluto ed è salito sull’auto in direzione del poco distante Palamilone, dove è stata allestita la camera ardente con le bare delle vittime della tragedia.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appena arrivato alla camera ardente allestita nel palazzo dello sport di Crotone dove si trovano le bare delle 67 vittime del naufragio di Steccato di Cutro. Il presidente è stato accolto all’ingresso del Palamilone dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, dal sindaco di Crorone Vincenzo Voci e dal vescovo Angelo Panzetta, ma anche dall’applauso della folla ai lati della strada mentre alcuni gridavano “giustizia, giustizia”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è poi trattenuto in raccoglimento davanti alle bare raccolte nella camera ardente che è stata organizzata a Crotone. Il capo dello Stato si è trattenuto da solo davanti ai feretri per alcuni minuti.